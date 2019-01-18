Добыча нефти странами вне ОПЕК в декабре снизилась до 61,24 млн баррелей в сутки

Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК , снизилась в декабре 2018 года на 360 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателем ноября прошлого года и составила 61,24 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно данным МЭА, в ноябре добыча стран вне ОПЕК составляла 61,6 млн баррелей в сутки.

При этом агентство оценивает добычу нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2018 году на уровне 60,47 млн баррелей в сутки, в 2017 году — на уровне 57,91 млн баррелей в сутки. В 2019 году МЭА прогнозирует добычу стран вне ОПЕК на уровне 62,11 млн баррелей в сутки.

30 ноября 2016 года в Вене прошел саммит ОПЕК, где страны — члены картеля достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей — и определили квоты для стран. 10 декабря 2016 года в Вене прошла встреча производителей нефти, не входящих в ОПЕК. По итогам мероприятия было подписано соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2017 года. Россия подтвердила согласие сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Суммарное сокращение добычи странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, составит 1,758 млн баррелей в сутки.

24–25 мая 2017 года в Вене прошла встреча представителей ОПЕК и независимых производителей, где было принято решение о пролонгации соглашения до конца I квартала 2018 года на текущих условиях. 30 ноября 2017 года соглашение было продлено до конца 2018 года.