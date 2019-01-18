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Нефть дорожает на ожиданиях сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ 

РИА Новости + ещё 51 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Hasan Jamali
Мировые цены на нефть в пятницу вечером показывали прирост в районе 3% по основным маркам на ожиданиях сокращения добычи странами-участницами договорённостей ОПЕК+ и на статистике буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.11 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,47%, до 62,69 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в 63 доллара за баррель, которую не преодолевал с 7 декабря. А цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,25%, до 53,76 доллара за баррель.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) ранее в пятницу призвал все страны-участницы соглашения активизировать усилия для полной реализации договорённостей о сокращении добычи нефти. При этом в четверг был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, согласно которому страны организации снизили добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки.
"Это дает сигнал рынку, что они (ОПЕК+ — ред.) серьезны. Они также пытаются показать рынку, что готовы соблюдать условия соглашения, а особенно — Саудовская Аравия", — сказал агентству Рейтер аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).
Поддержку нефтяным котировкам оказывает также статистика буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число задействованных нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 18 января, уменьшилось на 21, до 852 единиц. Это минимальный показатель с мая.
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Рынки , Фил Флинн , ОПЕК , Reuters
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