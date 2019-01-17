Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.52
$
66.75
75.82
76.00
Прогноз
21.01 – 28.01
$
68.45
78.03
Индексы и котировки Brent
60.55
–0.35 Золото
1294.53
+0.03 РТС
1149.15
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1400
+0.0002
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

ОПЕК отчиталась добыче нефти в декабре 2018 года 

Газета.Ru + ещё 27 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предоставила январский отчет о добыче нефти в декабре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, страны ОПЕК снизили ее на 751 тыс. баррелей в сутки — до 31,58 млн баррелей.
Согласно отчету, добыча нефти, в основном, уменьшилась в Саудовской Аравии, Ливии, а также Иране и ОАЭ. В общей сложности эти страны сократили добычу на 864 тыс. баррелей в сутки. В Ираке, напротив, объем добычи вырос на 88 тыс. баррелей в сутки — до 4,71 млн баррелей.
При этом рекордный рост добычи нефти отметили в Нигерии. Он увеличился на 218 тыс. баррелей в сутки и составил 1,78 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что в ОПЕК рассказали о дальнейшем сокращении нефтедобычи.
Газета.Ru: последние новости
Курс евро упал до 76 рублей впервые с 2018 года Трамп сообщил России "плохие новости" про нефть The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Рынки , Экономика , ОПЕК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» добился ареста активов «Газпрома»1
Чубайс поспорил с Грефом о борьбе с коррупцией
ОПЕК дала прогноз по добыче нефти в РФ в 2019 году
Кому под силу воссоздать советский «Руслан»
В ЦБ оценили эффект от повышения ключевой ставки
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение