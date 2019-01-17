ОПЕК отчиталась добыче нефти в декабре 2018 года

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предоставила январский отчет о добыче нефти в декабре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, страны ОПЕК снизили ее на 751 тыс. баррелей в сутки — до 31,58 млн баррелей.

Согласно отчету, добыча нефти, в основном, уменьшилась в Саудовской Аравии, Ливии, а также Иране и ОАЭ. В общей сложности эти страны сократили добычу на 864 тыс. баррелей в сутки. В Ираке, напротив, объем добычи вырос на 88 тыс. баррелей в сутки — до 4,71 млн баррелей.

При этом рекордный рост добычи нефти отметили в Нигерии. Он увеличился на 218 тыс. баррелей в сутки и составил 1,78 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что в ОПЕК рассказали о дальнейшем сокращении нефтедобычи.