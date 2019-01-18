ОПЕК в декабре сократила добычу нефти на 1,44 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года

Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в декабре 2018 года на 590 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателем ноября текущего года — до 32,39 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, в ноябре добыча стран ОПЕК составляла 32,98 млн баррелей в сутки.

Согласно докладу организации от ноября 2016 года, уровень добычи стран ОПЕК в октябре 2016 года составлял 33,83 млн баррелей в сутки.

Таким образом, от уровня октября 2016 года сокращение составило 1,44 млн баррелей в сутки.

30 ноября 2016 года в Вене прошел саммит ОПЕК, где страны-члены картеля достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей — и определили квоты для стран. 10 декабря 2016 года в Вене прошла встреча производителей нефти, не входящих в ОПЕК. По итогам встречи было подписано соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2017 года. Россия подтвердила согласие сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

Суммарное сокращение добычи странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, составит 1,758 млн баррелей в сутки.

24–25 мая 2017 года в Вене прошла встреча представителей ОПЕК и независимых производителей. В ходе встречи стороны приняли решение продлить действие соглашения до конца первого квартала 2018 года на текущих условиях. 30 ноября 2017 года соглашение было продлено до конца 2018 года.

23 июня 2018 года страны ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение увеличить добычу с 1 июля 2018 года примерно на 1 млн баррелей в сутки — до 100-процентного соблюдения условий сделки.