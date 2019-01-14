Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне

Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют в основном негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,55% — до 1,18 доллара, Сбербанка — опускалась на 0,38%, до 11,79 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,24%, достигая 16,86 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 1,27% — до 19,92 доллара, "Северстали" — росли на 0,07%, до 14,42 доллара, НЛМК — снижались на 1,09%, до 22,76 доллара.