Биржи Европы в минусе на пессимизме из Китая и внутренней неопределенности

Основные европейские фондовые индексы снижаются в понедельник на фоне неопределенности вокруг Brexit и слабых статданных из Китая, который является второй по величине мировой экономикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.17 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,44% — до 6887,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 4756,3 пункта, немецкий DAX — на 0,49%, до 10833,4 пункта.

Мировые инвесторы в понедельник с пессимизмом восприняли статистику из Китая. По официальным данным, объем экспорта КНР снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. При этом падение объема импорта стало максимальным с июля 2016 года, достигнув 7,6%. Статистика оказалась значительно хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%. На этом фоне рынки Азии завершили торги снижением индексов, а вслед за ними в минусе находятся и европейские торговые площадки.

Кроме того, давление на настроения инвесторов в Европе оказывает неопределенность вокруг вопроса о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Британскому парламенту 15 января предстоит проголосовать по достигнутому премьер-министром Терезой Мэй соглашению с ЕС по Brexit. На рынках сохраняется неопределенность относительно исхода предстоящего голосования: с одной стороны, большинство парламентариев хотят не допустить катастрофического выхода из ЕС без соглашения, с другой стороны, они не поддерживают предложенное соглашение — именно из-за этого Мэй уже однажды перенесла голосование.

На текущей неделе инвесторы также ждут данных по росту ВВП Германии в 2018 году, которые будут опубликованы во вторник. Согласно прогнозам аналитиков, рост крупнейшей европейской экономики в прошлом году замедлилcя до 1,5% с 2,2% годом ранее.