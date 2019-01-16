Акции «Русала» в Гонконге дешевеют почти на 5% на новостях из США

По состоянию на 7.39 мск ценные бумаги дешевели на 4,7%, до 2,46 гонконгского доллара.

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