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Акции «Русала» в Гонконге дешевеют почти на 5% на новостях из США 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Акции российского производителя алюминия "Русал" на Гонконгской фондовой бирже снижаются в цене почти на 5% на фоне перспектив рассмотрения сенатом США резолюции против снятия санкций с компании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 мск ценные бумаги дешевели на 4,7%, до 2,46 гонконгского доллара.
Сенат США во вторник выступил за рассмотрение резолюции с неодобрением планов министерства финансов страны снять санкции с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". За дальнейшее обсуждение документа в ходе голосования высказались 57 сенаторов, против — 42. Руководство республиканцев, которые контролируют верхнюю палату конгресса, пыталось заблокировать документ и не выносить его на голосование. Однако за такое предложение высказались лишь 42 сенатора.
"Русал" в апреле 2018 года попал под санкции США наряду с другими компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, — группой "ГАЗ", "Русскими машинами", "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
Минфин США в середине декабря сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий.
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Комментарии
Рынки , Компании , Олег Дерипаска , Русские машины , Казначейство США , En+ Group , Сенат США , Евросибэнерго , Минфин , Русал
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