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Фунт дорожает к доллару на ожиданиях достижения соглашения по Brexit 

Прайм + ещё 22 14 часов назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов укрепляется к доллару, инвесторы ожидают, что правительству Великобритании удастся достичь соглашения с парламентом относительно плана выхода страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.41 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2933 доллара с 1,2881 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару снижался до 1,1387 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1397 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,07 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 96,14 пункта.
"В целом рынок более оптимистичен, чем после тяжелого поражения на днях (во вторник британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit — ред.), инвесторы теперь ожидают более «мягкий» сценарий Brexit", — сказал агентству Рейтер валютный стратег MUFG Ли Хардман (Lee Hardman).
Эксперт также отмечает, что позитивное влияние на настроения трейдеров оказали комментарии лидера лейбористов Джереми Корбина о том, что правительство страны должно отмести вариант выхода страны из ЕС без соглашения (no deal).
В среду Тереза Мэй, избежавшая в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов, сказала, что правительство представит план разрешения ситуации вокруг соглашения о Brexit в понедельник, 21 января.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Тереза Мэй , Джереми Корбин , ЕС , Лейбористская партия , Reuters
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