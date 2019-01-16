ЦБ готовится к жестким сценариям на финансовых рынках в 2019 году

Банк России готовится к любым сценариям развития событий на финансовых рынках в 2019 году, в том числе к жестким, сообщила в ходе Гайдаровского форума первый зампред ЦБ Ксения Юдаева

"Мы считаем, что мы должны быть готовы к любым сценариям, поэтому мы смотрим на достаточно жесткие сценарии и готовимся именно к ним", — сказала Юдаева.

Она отметила, что если 2017 год был на удивление очень стабильным, то 2018 был годом высокой нестабильности на широком круге рынков — в том числе на финансовых рынках развивающихся стран. Волатильными были и цены на нефть, хотя и не так, как в 2014 году, добавила Юдаева.

"Мы уже живем в период достаточно высокой волатильности, и конечно же центральные банки должны иметь инструменты наготове, чтобы реагировать в этой ситуации, учитывать то, как оно может развиваться", — сказала Юдаева.