Банк России готовится к любым сценариям развития событий на финансовых рынках в 2019 году, в том числе к жестким, сообщила в ходе Гайдаровского форума первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Мы считаем, что мы должны быть готовы к любым сценариям, поэтому мы смотрим на достаточно жесткие сценарии и готовимся именно к ним", — сказала Юдаева.
Она отметила, что если 2017 год был на удивление очень стабильным, то 2018 был годом высокой нестабильности на широком круге рынков — в том числе на финансовых рынках развивающихся стран. Волатильными были и цены на нефть, хотя и не так, как в 2014 году, добавила Юдаева.
"Мы уже живем в период достаточно высокой волатильности, и конечно же центральные банки должны иметь инструменты наготове, чтобы реагировать в этой ситуации, учитывать то, как оно может развиваться", — сказала Юдаева.
Часть причин высокой волатильности, по ее словам, рукотворны — к примеру торговые войны. Кроме того, развивающиеся страны беспокоятся из-за ужесточения политики ФРС США. С другой стороны, если в США будет замедление экономического роста, то политика американского регулятора изменится, уверена Юдаева.