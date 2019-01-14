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Индексы Уолл-стрит снижаются на признаках замедления экономического роста 

Прайм + ещё 1 14 января 2019
Фото: Reuters
Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику в понедельник, данные о товарообороте Китая вызвали опасения относительно замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 18.24 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,47%, до 23882,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,81%, до 6915,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2581,18 пункта.
"Слабые данные по торговле Китая в понедельник сигнализируют рынкам, что темпы роста китайской экономики и мировой торговли замедляются", — приводит газета Wall Street Journal мнение стратега Societe Generale Кита Джакса (Kit Juckes).
По официальным данным, объем экспорта из Китая снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.
Помимо этого инвесторы оценивают финансовую отчетность американской корпорации Citigroup Inc. за 2018 год. Так, ее чистая прибыль составила 18,045 миллиарда долларов против убытка в 6,798 миллиарда долларов годом ранее. При этом за вычетом налоговой выплаты в четвертом квартале 2017 года, чистая прибыль банка за год выросла на 14% в годовом выражении. Акции Citigroup дорожают на Нью-Йоркской фондовой бирже на 2,3%.
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Рынки , Wall Street Journal
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