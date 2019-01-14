Цены на нефть опустились ниже 60 долларов

Мировые цены на нефть опустились до 59,91 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на "черное золото" марки WTI опускалась до 51,34 доллара.

Статистика товарооборота Китая продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. Объем экспорта из страны снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, и это самое существенное снижение за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.

Ранее премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что 2019 год будет еще сложнее для развития Китая, поскольку растут факторы давления на экономику страны.