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Цены на нефть опустились ниже 60 долларов 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть опустились до 59,91 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Цена февральских фьючерсов на "черное золото" марки WTI опускалась до 51,34 доллара.
Статистика товарооборота Китая продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. Объем экспорта из страны снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, и это самое существенное снижение за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%.
Ранее премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что 2019 год будет еще сложнее для развития Китая, поскольку растут факторы давления на экономику страны.
По мнению аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), чьи слова приводит агентство Блумберг, нефтяные цены реагируют и на негативную динамику фондовых рынков. Основные американские фондовые индексы торгуются в "красной зоне", европейские торговые площадки закрылись снижением на 0,3-0,9%
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Комментарии1
Рынки , Экономика , Фил Флинн , Госсовет КНР , Bloomberg
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