Мадуро пообещал поднять добычу нефти в Венесуэле в четыре раза к 2025 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в 2025 году страна будет добывать 5 миллионов баррелей нефти в сутки.

"Пять миллионов баррелей в день в 2025 году — это возможно при условии привлечения инвестиций и новых технологий", — заявил Мадуро в ходе своего выступления перед Национальным учредительным собранием.

Его заявления транслируются в YouTube.

Мадуро пообещал также усилить работу совместных предприятий, которые созданы Венесуэлой на нефтеносном поясе Ориноко с другими странами.

Добыча нефти в Венесуэле в последнее время достигла многолетних минимумов на фоне гиперинфляции и экономического и политического кризиса и продолжает падать. По данным ОПЕК, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день. По данным вторичных источников ОПЕК, в августе 2018 года Венесуэла добывала 1,2 миллиона баррелей нефти в день — это примерно половина от уровня начала 2016 года.