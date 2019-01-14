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Мадуро пообещал поднять добычу нефти в Венесуэле в четыре раза к 2025 году 

РИА Новости + ещё 2 49 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в 2025 году страна будет добывать 5 миллионов баррелей нефти в сутки.
"Пять миллионов баррелей в день в 2025 году — это возможно при условии привлечения инвестиций и новых технологий", — заявил Мадуро в ходе своего выступления перед Национальным учредительным собранием.
Его заявления транслируются в YouTube.
Мадуро пообещал также усилить работу совместных предприятий, которые созданы Венесуэлой на нефтеносном поясе Ориноко с другими странами.
Добыча нефти в Венесуэле в последнее время достигла многолетних минимумов на фоне гиперинфляции и экономического и политического кризиса и продолжает падать. По данным ОПЕК, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день. По данным вторичных источников ОПЕК, в августе 2018 года Венесуэла добывала 1,2 миллиона баррелей нефти в день — это примерно половина от уровня начала 2016 года.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Николас Мадуро
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