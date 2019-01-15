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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара уменьшился на 7 копеек — до 67,00 рубля.
Курс евро упал на 2 копейки и составил 76,88 рубля.
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