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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на 7 копеек — до 67,00 рубля.
Курс евро упал на 2 копейки и составил 76,88 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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