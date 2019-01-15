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«Оправдания» Китая помогут стабилизировать рынки 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Reuters
Основное влияние на рынки сегодня окажут оправдания Китая за плохую статистику, шатдаун в США и голосование о брексите в парламенте Великобритании. Об этом гласит текст поступившего в редакцию Рамблера пресс-релиза за авторством аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова.
По его мнению, вчерашнее падение фондовых индексов в США, Азии и Европе, вызванное слабой торговой статистикой Китая за декабрь и данными о падении промышленного производства в ЕС в ноябре, сегодня может быть отыграно за счет комментариев китайских официальных лиц о способах поддержки замедлившейся экономики.
Другим важным для рынков фактором станет рассмотрение Палатой представителей США резолюций о возобновлении работы правительства, приостановленной еще три недели назад.
Также сегодня JP Morgan и Wells-Fargo представят свои квартальные финансовые результаты. Представленные накануне результаты Citigroup по прибыли превзошли оценки аналитиков.
Наконец, сегодня парламент Великобритании проголосует за или против подготовленного премьер-министром Терезой Мэй соглашения о выходе из ЕС. Результаты голосования также будут важны для рынка.
Комментарии
Рынки , Экономика , Роман Антонов , Тереза Мэй , ЕС , Промсвязьбанк
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