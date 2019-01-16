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19.12
Курс доллара: рубль снижается к доллару в начале торгов
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Рубль в начале торгов 16 января растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на три копейки — до 66,99 рублей.
Курс евро упал на три копейки и составил 76,37 рубля.
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