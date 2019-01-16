Курс доллара: рубль снижается к доллару в начале торгов

Рубль в начале торгов 16 января растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара вырос на три копейки — до 66,99 рублей.

Курс евро упал на три копейки и составил 76,37 рубля.