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Курс доллара: рубль снижается к доллару в начале торгов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Рубль в начале торгов 16 января растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на три копейки — до 66,99 рублей.
Курс евро упал на три копейки и составил 76,37 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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