Основные индексы РФ поднимаются, при этом падают бумаги «Русала» и En+ падают

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск среды рос на 0,23%, до 2445,15 пункта, индекс РТС — на 0,35%, до 1152,02 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В то же время депозитарные расписки En+ падают в цене на 3,02%, акции "Русала" — на 1,04%. В начале торгов бумаги En+ обваливались в моменте на 5,7%, акции "Русала" — на 4,8%, также следует из динамики Московской биржи.

Сенат США во вторник выступил за рассмотрение резолюции с неодобрением планов министерства финансов страны снять санкции с ряда российских компаний — En+, "Русала" и "Евросибэнерго" . За дальнейшее обсуждение документа в ходе голосования высказались 57 сенаторов, против — 42. Руководство республиканцев, которые контролируют верхнюю палату конгресса, пыталось заблокировать документ и не выносить его на голосование. Однако за такое предложение высказались лишь 42 сенатора.

"Русал" в апреле попал под санкции США наряду с другими компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске , — группой "ГАЗ", "Русскими машинами" , "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.