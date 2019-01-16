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Основные индексы РФ поднимаются, при этом падают бумаги «Русала» и En+ падают 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций подрастает по основным индексам в среду утром, при этом в лидерах падения оказались бумаги "Русала" и En+ на фоне перспектив рассмотрения сенатом США резолюции против снятия санкций с компаний, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.13 мск среды рос на 0,23%, до 2445,15 пункта, индекс РТС — на 0,35%, до 1152,02 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
В то же время депозитарные расписки En+ падают в цене на 3,02%, акции "Русала" — на 1,04%. В начале торгов бумаги En+ обваливались в моменте на 5,7%, акции "Русала" — на 4,8%, также следует из динамики Московской биржи.
Сенат США во вторник выступил за рассмотрение резолюции с неодобрением планов министерства финансов страны снять санкции с ряда российских компаний — En+, "Русала" и "Евросибэнерго". За дальнейшее обсуждение документа в ходе голосования высказались 57 сенаторов, против — 42. Руководство республиканцев, которые контролируют верхнюю палату конгресса, пыталось заблокировать документ и не выносить его на голосование. Однако за такое предложение высказались лишь 42 сенатора.
"Русал" в апреле попал под санкции США наряду с другими компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске, — группой "ГАЗ", "Русскими машинами", "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
Минфин США в середине декабря сообщал, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий.
Прайм: последние новости
Рынок акций РФ снижается в начале дня, "Русал" и En+ дешевеют на новостях из США На старте дня ждём нейтральной динамики от фондовых индексов Китайская экономика столкнулась с первым серьезным вызовом
Комментарии
Рынки , Олег Дерипаска , Русские машины , Казначейство США , En+ Group , Сенат США , Московская биржа , Евросибэнерго , Минфин , Русал
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