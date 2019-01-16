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Курс евро: курс евро упал до 76 рублей впервые с 2018 года 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 41 коп., до 76 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В последний раз евро стоил 76 руб. 18 декабря 2018 года.
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Рынки , Московская биржа , Евро
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