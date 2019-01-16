Нефть дорожает на воодушевлении трейдеров

Нефть подорожала до 60 долларов за баррель благодаря воодушевившему трейдеров росту американского индекса S&P 500 и отчету Министерства энергетики США о нефтяных запасах. Об этом в пресс-релизе, поступившем в редакцию Рамблера, упомянул аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.

В понедельник нефть марки «Брент» дешевела на фоне публикации торговой статистики Китая, согласно которой в декабре экспорт оттуда снизился на 4,4% в годовом выражении, а импорт туда — на 7,6%.

Вчера котировки восстанавливались на открытии торгов, но быстро перестали, что специалисты связывали с отсутствием уверенного спроса на рисковые активы на мировых рынках.

Тем не менее позже нефть все же продолжила дорожать, преодолев отметку в 60 долларов. По мнению Владимира Лящука, это объясняется преодолением отметки 2,6 тысячи пунктов американским индексом S&P 500 и отчетом Минэнерго США о росте по итогам декабря коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в 36 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития