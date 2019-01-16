Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
66.99
76.40
76.25
Прогноз
21.01 – 28.01
$
67.30
76.50
Индексы и котировки Brent
60.27
–0.08 Золото
1289.00
+0.02 РТС
1148.90
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
16.01
1.1389
+0.0043
02.01
1.1346
13.01
02.01
19.12

Нефть дорожает на воодушевлении трейдеров 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нефть подорожала до 60 долларов за баррель благодаря воодушевившему трейдеров росту американского индекса S&P 500 и отчету Министерства энергетики США о нефтяных запасах. Об этом в пресс-релизе, поступившем в редакцию Рамблера, упомянул аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
В понедельник нефть марки «Брент» дешевела на фоне публикации торговой статистики Китая, согласно которой в декабре экспорт оттуда снизился на 4,4% в годовом выражении, а импорт туда — на 7,6%.
Вчера котировки восстанавливались на открытии торгов, но быстро перестали, что специалисты связывали с отсутствием уверенного спроса на рисковые активы на мировых рынках.
Тем не менее позже нефть все же продолжила дорожать, преодолев отметку в 60 долларов. По мнению Владимира Лящука, это объясняется преодолением отметки 2,6 тысячи пунктов американским индексом S&P 500 и отчетом Минэнерго США о росте по итогам декабря коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в 36 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.
«В краткосрочной перспективе котировки будут находиться в диапазоне 60-62 долларов», — полагает эксперт.
Комментарии
Рынки , ОЭСР , Промсвязьбанк , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал поручения Минфину и ЦБ по инфляции
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»799
Орешкин оценил эффект от политики ЦБ на рубль2
Евро опустился ниже 76 рублей
В ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 года1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
09:32
Нужна ли России «смерть доллара»
Экономика Статьи
03:08
Нефтяников вызовут на ковер за слишком дорогой бензин
Экономика Компании
03:30
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными
Экономика
01:27
Партнеры России получили «письма несчастья»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение