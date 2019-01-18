Курс доллара: экономисты определили, к какому курсу будет стремиться рубль

На следующей неделе у курса рубля появится новый уровень притяжения. Но два события могут серьезно скорректировать ситуацию, отмечают экономисты. Это данные по ВВП Китая и заседание Европейского ЦБ

— В пятницу нет значимых макроэкономических публикаций. При этом, валютные эффекты от голосования по Brexit в Великобритании, а также удачного размещения ОФЗ Минфином в среду будут, скорее всего, тоже отыграны.

Следовательно, скорее всего, во главу угла вновь встанут страсти по шатдауну в США. Тема эта действительно крайне болезненная, поскольку счет пошел уже на третий десяток дней, в течение которых правительственные служащие в США не получают зарплату.

Скорее всего, это может испортить настроение под конец недели глобальным инвесторам. И особенно, если традиционные пятничные данные по новым буровым установкам в США от Baker Hughes окажутся лучше прогнозов (а предпосылки к этому имеются). Они ударят по котировкам поднимающей голову нефти. Таким образом, вторая половина торгов в пятницу для рубля может оказаться негативной по причине нефтяного фактора.

На самом деле, чисто технически рубль слишком быстро укрепился, полностью дисконтировав страхи по приходу на валютные торги ЦБ с его более чем 15-миллиардным объемом ежедневных рублевых интервенций. Видимо, об этом все-таки придется вспомнить. Уровень 66,4 рубля за доллар выглядит технически непреодолимым Рубиконом для рубля. Поэтому верхняя граница сформировавшегося после январских праздников канала — отметка 67,2 — с высокой вероятностью станет для отечественной валюты на следующей неделе новым уровнем притяжения.

Сезонный приток валюты по текущему счету операций, частично связанный с восстановлением интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам в первом квартале, льет воду на мельницу Банка России, в значительной мере развязывая ему руки. Вероятно, реальная коррекция избытка предложения постигнет рубль позднее, поскольку пока только за январь чистый приток совокупных средств, по разным оценкам, может составить до 14 миллиардов долларов.

На днях — очень кстати для ЦБ в контексте компенсации страхов по валютной скупке — вышли данные об увеличившемся положительном сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь 2018 года, которое составило 191,4 миллиарда долларов.

Таким образом, рекорд 2011 года в объеме 198 миллиардов, скорее всего, будет побит. По данным Федеральной таможенной службы, с января по ноябрь 2018 года совокупный объем российских торговых операций составил 629 миллиардов долларов, продемонстрировав рост почти на 20 процентов в годовом выражении. В свою очередь российский экспорт увеличился на 27,5 процента и составил 410,2 миллиарда долларов. Как мы помним, 2018 год запомнился всем стремительным падением многих валют развивающихся рынков против зеленого — в частности, турецкой лиры, аргентинского песо, южноафриканского рэнда, украинской гривны и российского рубля. Нет сомнений, что столь блестящие данные по внешней торговле преимущественно обязаны именно феномену девальвации рубля.

Говоря об общей глобальной ситуации, текущая неопределенность, сложившейся на всех без исключения рынках из-за проблем с реализацией планов ФРС дальнейшего укрепления процентной ставки в США, играет на руку долговым рынкам развивающихся стран. Крупные американские и транснациональные банки в своих недавних обзорах особо указывали на важность низкого уровня долга к ВВП — показателя, который вновь вошел в моду в инвестиционном сообществе.

Как известно, у России этот показатель — один из самых низких в мире. Как следствие, возможно, Минфину РФ на грядущей неделе (будем внимательно наблюдать!) и далее удастся привлечь больше средств на долговом рынке, нежели было запланировано, исходя из невнятных результатов четвертого квартала 2018 года. К слову, возможно, это снизит необходимость покупки большого объема валюты на рынке.

Говоря о грядущей неделе, необходимо отметить два главных события, которые будут формировать настроения на валютном рынке: публикация данных по ВВП Китая в понедельник ранним утром и заседание ЕЦБ по монетарной политике в четверг.

Сравнивая их по значимости, пальму первенства следовало бы отдать первому, поскольку в условиях низкого роста ВВП еврозоны и ползучего дезинфляционного сценария, заседания панъевропейского финрегулятора уже давно стали no event. Внимание к цифрам из Китая очень велико. Очень многие инвестбанки и международные финансовые организации и рейтинговые агентства в последнее время жестко увязывают риски рецессии в мире со скоростью замедления именно экономики Поднебесной.