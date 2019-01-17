Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.45
$
66.70
98.00
75.80
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.82
76.96
Индексы и котировки Brent
60.97
–0.08 Золото
1293.80
+0.12 РТС
1154.55
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1397
–0.0001
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12

Биржи АТР в основном растут на оптимизме из Китая 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне ожиданий мер властей Китая по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% — до 2582,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 1321,77 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,37% — до 27000,43 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2111,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,26% — до 5850,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,03%, до 20436,14 пункта.
В центре внимания рынков остается экономика Китая и ее перспективы в свете торговой войны с США. Как пишет агентство Рейтер, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду заявил о том, что Китай увеличит инвестиции, в частности, в инфраструктуру, а также увеличит потребление и обеспечит экономический рост в разумных пределах в 2019 году.
"Акции растут в цене на фоне ожиданий новых мер властей Китая по поддержке экономики, особенно после того, как премьер в очередной раз сказал о поддержке. Однако для того, чтобы меры показали свою эффективность, нужно время", — приводит агентство мнение аналитика Central China Securities Чжана Гана (Zhang Gang).
Прайм: последние новости
Рубль в начале дня слабо растет к доллару и евро Индекс Мосбиржи продолжит движение к 2450 пунктам Биржи АТР закрылись в основном снижением индексов на новостях вокруг Huawei
Комментарии
Рынки , Госсовет КНР , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВТБ стал акционером «Медиалогии»
В ЦБ оценили эффект от повышения ключевой ставки
Дерипаска подал иск к Зюганову43
Бедные и великие: чего стыдятся россияне
Инвесторы раскупили российский госдолг3
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение