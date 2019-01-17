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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Рубль в начале торгов 17 января растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на одну копейку — до 66,36 рубля.
Курс евро упал на семь копеек и составил 75,54 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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