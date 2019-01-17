Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

Рубль в начале торгов 17 января растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на одну копейку — до 66,36 рубля. Курс евро упал на семь копеек и составил 75,54 рубля.