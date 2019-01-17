Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
17.01
$
66.7617
–0.3203
€
76.1350
–0.8148
ММВБ
17.01 12:00
$
66.4725
+0.0125
€
75.7275
+0.0825
Forex
17.01 12:00
$
66.5113
+0.0551
€
75.8025
+0.0724
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.45
$
66.70
€
98.00
€
75.80
Прогноз
21.01 – 28.01
$
66.82
€
76.96
Индексы и котировки
Brent
60.97
–0.08
Золото
1293.80
+0.12
РТС
1154.55
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
17.01
1.1397
–0.0001
03.01
1.1398
14.01
03.01
20.12
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
RT на русском
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Рубль в начале торгов 17 января растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на одну копейку — до 66,36 рубля.
Курс евро упал на семь копеек и составил 75,54 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о России и росте нефтедобычи в США
В ЦБ рассказали об изменениях на российском финансовом рынке
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВТБ стал акционером «Медиалогии»
В ЦБ оценили эффект от повышения ключевой ставки
Дерипаска подал иск к Зюганову
43
Бедные и великие: чего стыдятся россияне
Инвесторы раскупили российский госдолг
3
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика
Статьи
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
05:33
Кудрин нашел способ вывести Россию в лидеры
Экономика
Личный счет
04:27
Россияне спасают деньги от дедолларизации
Личный счет
05:45
Греф вынес неутешительный вердикт Европе
Компании
Экономика
06:06
Чубайс поддержал идею «электричества для богатых»
Личный счет
01:11
К дачникам обратились с призывом
Недвижимость
04:22
Напрасные надежды: почему россияне прозябают в бедности
Личный счет
Статьи
03:13
Озвучены планы Путина на «Северный поток-2»
Экономика
01:00
Россияне застряли в долговой петле
Личный счет
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение