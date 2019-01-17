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Биржи АТР закрылись в основном снижением индексов на новостях вокруг Huawei 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг на фоне сообщений о расследовании властями США предположительной кражи компанией Huawei коммерческих секретов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,42%— до 2559,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,94%, до 1309,14 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,54% — до 26755,63 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,05%, до 2107,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,26% — до 5850,1 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, до 20402,27 пункта.
Давление на настроения инвесторов оказали сообщения в газете Wall Street Journal о том, что власти США ведут уголовное расследование о предположительной краже китайской компанией Huawei коммерческих секретов у американских партнеров. Американская кампания против Huawei развернулась в декабре, когда в Канаде по запросу США была задержана финдиректор и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
"Сообщения об уголовном расследовании против Huawei оказали сильное давление на рынок, который и без того обеспокоен отношениями США и Китая. Но мы считаем, что это окажет лишь ограниченное влияние на торговые переговоры между странами", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Resona Holdings.
Участники торгов обратили внимание также на заявления официального представителя минкоммерции КНР Гао Фэна о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в конце января отправится в США для участия в очередном раунде китайско-американских торговых консультаций. Переговоры в Вашингтоне станут уже вторым раундом консультаций между странами в этом году. Первые консультации КНР и США на уровне заместителей министров по торгово-экономическим вопросам прошли в Пекине 7-9 января.
Прайм: последние новости
Рубль в начале дня слабо растет к доллару и евро Рынок акций РФ меняется разнонаправленно по основным индексам Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне
Комментарии
Рынки , Госсовет КНР , France-Presse , Wall Street Journal
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