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Подорожанию нефти помешает статистика из США 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Американская статистика мешает нефти дорожать, считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
В понедельник нефть марки «Брент» дешевела из-за негативной торговой статистики Китая, во вторник котировки восстановились, а в среду преодолели отметку в 60 долларов за баррель.
По словам Лящука, нефть дорожает благодаря возвращению на мировые рынки капитала спроса на рисковые активы и дорожала бы и быстрее, если бы не еженедельная отраслевая статистика Министерства энергетики США, которую эксперты воспринимают как негативную.
Нефтедобыча в Соединенных Штатах выросла на 200 тысяч баррелей в сутки, запасы бензина — на 7,5 миллиона баррелей, дистиллятов — на три миллиона баррелей.
«В краткосрочной перспективе котировки "Брент" продолжат находиться в диапазоне 60-62 долларов», — прогнозируют в Промсвязьбанке.
Рынки , Промсвязьбанк
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