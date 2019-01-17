Подорожанию нефти помешает статистика из США

Американская статистика мешает нефти дорожать, считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.

В понедельник нефть марки «Брент» дешевела из-за негативной торговой статистики Китая, во вторник котировки восстановились, а в среду преодолели отметку в 60 долларов за баррель.

По словам Лящука, нефть дорожает благодаря возвращению на мировые рынки капитала спроса на рисковые активы и дорожала бы и быстрее, если бы не еженедельная отраслевая статистика Министерства энергетики США, которую эксперты воспринимают как негативную.

Нефтедобыча в Соединенных Штатах выросла на 200 тысяч баррелей в сутки, запасы бензина — на 7,5 миллиона баррелей, дистиллятов — на три миллиона баррелей.