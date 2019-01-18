Биржи АТР растут на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют уверенную положительную динамику в пятницу на фоне надежд на скорое разрешение длительного торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% — до 2579,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 1312,78 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,95% — до 27014,1 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,5%, до 2117,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,47% — до 5877,6 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,28%, до 20664,2 пункта.

В центре внимания рынков в пятницу оказались сообщения в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации ведут внутреннюю полемику о возможности отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр, таким образом, рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая.