Нефть дорожает на данных о снижении добычи странами ОПЕК

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне информации ОПЕК о снижении добычи сырья странами организации в декабре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9%, до 61,73 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,09%, до 52,64 доллара за баррель.

Участники торгов в пятницу с оптимизмом отыгрывают данные ежемесячного доклада ОПЕК, который помог снизить опасения относительно переизбытка предложения сырья. Согласно данным организации, ОПЕК снизила добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки. В частности, добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре по сравнению с октябрем снизилась на 84 тысячи баррелей в сутки — до 10,553 миллиона баррелей в сутки.

"Несмотря на то что доклады ОПЕК, вероятно, поддержат настроения рынков, способствующие росту цен на нефть в краткосрочной перспективе, мы придерживаемся осторожных взглядов на более долгосрочную перспективу на фоне ослабления экономики и роста добычи сланцевой нефти в США", — сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).