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Нефть дорожает на данных о снижении добычи странами ОПЕК 

Прайм 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне информации ОПЕК о снижении добычи сырья странами организации в декабре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9%, до 61,73 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,09%, до 52,64 доллара за баррель.
Участники торгов в пятницу с оптимизмом отыгрывают данные ежемесячного доклада ОПЕК, который помог снизить опасения относительно переизбытка предложения сырья. Согласно данным организации, ОПЕК снизила добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки. В частности, добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре по сравнению с октябрем снизилась на 84 тысячи баррелей в сутки — до 10,553 миллиона баррелей в сутки.
"Несмотря на то что доклады ОПЕК, вероятно, поддержат настроения рынков, способствующие росту цен на нефть в краткосрочной перспективе, мы придерживаемся осторожных взглядов на более долгосрочную перспективу на фоне ослабления экономики и роста добычи сланцевой нефти в США", — сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).
Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказывают сообщения в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации ведут внутреннюю полемику о возможности отмены пошлин на китайские товары. На этом фоне укрепляются надежды инвесторов на скорое разрешение торгового конфликта между странами.
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Комментарии
Рынки , ОПЕК , Reuters , Wall Street Journal
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