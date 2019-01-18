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Биржи АТР закрылись уверенным ростом на ослаблении торговых опасений 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу повышением индексов на фоне ослабления опасений относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,42% — до 2596,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,99%, до 1322,14 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,2% — до 27090,81 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,82%, до 2124,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5% — до 5879,6 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 20666,07 пункта.
Участники торгов в пятницу отыгрывали сообщение в газете Wall Street Journal о том, что высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. По данным издания, идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Эта новость поддержала надежды на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем.
"Азиатские рынки приветствуют новый признак интереса со стороны США к разрешению неопределенности в торговых отношениях с Китаем", — прокомментировала агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan).
При этом эксперт отметила, что скептицизм может сохраняться, а также может присутствовать обеспокоенность относительно темпов роста китайской экономики перед публикацией статданных на следующей неделе.
В понедельник в Китае будут опубликованы данные по росту ВВП страны в четвертом квартале 2018 года. По прогнозам аналитиков, экономика Поднебесной выросла в отчетном периоде на 6,4% в годовом исчислении после повышения на 6,5% в предыдущем квартале.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии, согласно которой годовая инфляция в стране в декабре составила 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков.
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Комментарии
Рынки , Минфин , Associated Press , Wall Street Journal
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