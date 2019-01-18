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Экономисты поверили в рубль 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
У рубля нет поводов дешеветь, считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Вчера пара доллар/рубль вела себя спокойно, колеблясь в диапазоне 66,3-66,7. В итоге торги закрылись на отметке 66,76 рубля за доллар — на 0,32 рубля меньше, чем днем ранее.
По мнению Поддубского, на сегодняшней и ближайших торговых сессиях у российской валюты нет ни внешних, ни внутренних поводов значительно расти или падать.
Нефть локально дорожает, индекс доллара консолидируется неподалеку от отметки в 96 пунктов, а большая часть валют развивающихся стран не демонстрирует однонаправленной тенденции в последние дни.
Кроме того, статистика российского Центробанка по платежному балансу по итогам 2018 года свидетельствует, что едва ли возобновление им покупок валюты станет для рубля негативным фактором — профицит текущего счета установил исторический рекорд (114,9 миллиарда долларов).
По этим причинам в Промсвязьбанке прогнозируют, что в краткосрочной перспективе доллар будет стоить 66-67 рублей.
«Фундаментально рубль по-прежнему недорог», — отметил Поддубский.
Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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