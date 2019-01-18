Экономисты поверили в рубль

Михаил Поддубский. У рубля нет поводов дешеветь, считает аналитик Промсвязьбанка

Вчера пара доллар/рубль вела себя спокойно, колеблясь в диапазоне 66,3-66,7. В итоге торги закрылись на отметке 66,76 рубля за доллар — на 0,32 рубля меньше, чем днем ранее.

По мнению Поддубского, на сегодняшней и ближайших торговых сессиях у российской валюты нет ни внешних, ни внутренних поводов значительно расти или падать.

Нефть локально дорожает, индекс доллара консолидируется неподалеку от отметки в 96 пунктов, а большая часть валют развивающихся стран не демонстрирует однонаправленной тенденции в последние дни.

Кроме того, статистика российского Центробанка по платежному балансу по итогам 2018 года свидетельствует, что едва ли возобновление им покупок валюты станет для рубля негативным фактором — профицит текущего счета установил исторический рекорд (114,9 миллиарда долларов).

По этим причинам в Промсвязьбанке прогнозируют, что в краткосрочной перспективе доллар будет стоить 66-67 рублей.