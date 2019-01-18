Студент выиграл в лотерею благодаря подарку бабушки

Американский студент-второкурсник из штата Южная Каролина рассказал, как в начале года ему улыбнулась невероятная удача. Бабушка подарила всем своим внукам по два билета мгновенной лотереи на Рождество. Парню достался выигрышный билет, который принёс ему 150 тысяч долларов.

«Я был в шоке! После не очень удачного года, в котором я пережил операцию на головном мозге, этот счастливый билет говорит мне, что удача снова повернулась ко мне лицом. Я рад начать новый год на такой хорошей ноте», — рассказал победитель порталу UPI.

Ранее «Ридус» рассказывал, как внучка подарила бабушке билет, который принёс ей почти миллион долларов.

Также мы писали, как отец обеспечил дочь на всю жизнь, в шутку подарив ей лотерейный билет.

Ещё мы публиковали историю о женщине, которая сорвала джекпот благодаря плохой погоде. Счастливица поехала в магазин за керосином и выиграла 100 тысяч долларов.

А одна послушная девушка доверилась предчувствию матери и купила лотерейный билет с выигрышем в 4 миллиона долларов.