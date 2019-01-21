Эксперты предупредили об американской угрозе для рубля

Аналитики, опрошенные Российской газетой », заявили, что главной угрозой для рубля этой зимой будет возможное возвращение США к санкционному давлению.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил «РГ», что позитивная тенденция по росту рубля может сохраниться до февраля.

По его мнению, в остальном у рубля будет серьезная экономическая поддержка благодаря положительному сальдо торгового и платежного балансов.

Глава направления по стратегическому анализу СМП-банка Владимир Помыткин, также заявивший о рисках санкций США, считает, что поддержкой для рубля станут начавшийся налоговый период, сильный платежный баланс, снижение рисков на развивающихся рынках и стабилизация нефтяных цен.

Кочетков считает, что на этой неделе доллар будет стоить 65,5-67 рублей, при этом российская валюта будет укрепляться. Помыткин прогнозирует курс в 65,5-67,5 рубля за доллар.

На прошлой неделе рубль был стабилен к доллару и евро на фоне высоких нефтяных и спроса на российские активы. К концу недели доллар опускался до 66,3, а евро — 75,5 рубля.