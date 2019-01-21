Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,40% — до $62,95 за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,45%, составив $54,04 за баррель.