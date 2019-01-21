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Цены на нефть растут 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,40% — до $62,95 за баррель.
Февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,45%, составив $54,04 за баррель.
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