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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на одну копейки — до 66,26 рубля.
Курс евро вырос на 15 копеек и составил 75,44 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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