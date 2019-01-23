Рубль вернется в состояние, в котором не был почти год

— В среду нет значимых макроэкономических публикаций, если не считать традиционную публикацию по запасам нефти от минэнерго США. В целом, как бы странно это ни звучало, инвесторы смирились с тем обстоятельством, что правительственный "шатдаун" в США, вероятно, продлится долго. Ситуацию эту нормальной никак не назовешь. Более того, на фоне еще памятного, но более мягкого бюджетно-политического кризиса в Италии, котировки итальянских облигаций ощутимо проседали, чего не скажешь про последствия более значимой и масштабной американской истории. Словом, чудеса, да и только (из уст аналитика подобные фразы звучат редко)!

При этом, валютные эффекты (через влияние пары фунт/евро на российский рубль) от вновь проваленной дорожной карты Терезы Мэй по Brexit в Великобритании будут, скорее всего, довольно быстро отыграны. Как и удачное размещение купонных облигаций Банка России во вторник (впервые за все время эмитент смог реализовать 100 процентов эмиссии). Оно, помимо прочего, прокладывает уверенный путь к повторению успеха и для ОФЗ Минфина , размещающихся в среду в объеме 30 миллиардов рублей. Но от всего этого послевкусие практически обеспечено.

Следовательно, скорее всего, во главе угла вновь встанут ненавистные страсти по "шатдауну" правительства США. Сама по себе ситуация с затянувшимся правительственным срывом работы в США не располагает к повышению инвестиционной активности: слишком много неизвестности, а деньги "любят тишину". Все сидят и ждут, чем все закончится. Пока четкого ответа нет ни у кого.

Инвесторы в принципе снизили инвестиционные потоки во все классы активов и во все рынки. Однако в процессе перераспределения потоков на разочаровании несбыточностью планов Федрезерва США , все же пока выигрывают развивающиеся рынки с пониженной долговой нагрузкой, к которым по праву принадлежит и Россия.

Мы также видим, что спекуляции нефтяными опционами (производные инструменты от фьючерсов) значительно снизились. Это дает возможность рублю, как минимум, до конца января находиться в состоянии сбалансированности, какой не было уже три квартала. Как следствие этого, уровень 67 рублей за доллар видится как точка равновесия на ближайший месяц.

В этой связи, вопрос о резонности срочной покупки валюты сразу перестает быть сложным и требовать пространных разъяснений. В ближайшей перспективе такой необходимости нет. Она возникнет только в случае прихода одного из трех возмущающих факторов, которые могут дестабилизировать отечественную валюту.

Во-первых, это новая волна экономических санкций. Пока продолжается правительственный шатдаун в США, ее наступление маловероятно. Во-вторых, традиционно, это нефть. Пока факторы роста и падения барреля приблизительно уравновешивают друг друга. Третье — скупка валюты Банком России. Тут все зависит от чувства меры регулятора.

Говоря о грядущей неделе в глобале, необходимо отметить плановое заседание ФРС США по определению ключевой процентной ставки, которое должно явить всему миру "другого Пауэлла". Если вдруг это будет не так, реакцию инвесторов даже трудно себе представить!

Кроме того, без внимания не окажутся публикации ВВП США за четвертый квартал и полный 2018 год, а также данные по инфляции в еврозоне, которые могут "придавить" евро. А также отчет, который может не выйти из-за перерыва в работе правительства США — традиционный отчет по количеству рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, на который ориентируется ФРС в оценке состояния рынка труда.

В целом, за исключением заседания ФРС, это будут события влияния в большей мере на глобальные рынки, в меньшей — на рубль.