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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются разнонаправленно 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,32% — до 6,26 доллара, "Лукойла" — на 0,75%, до 78,01 доллара, "Новатэка" — на 0,58%, до 178,95 доллара. В то же время бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,47%, до 4,77 доллара, "Газпром нефти" — на 0,58%, до 26,1 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,32% — до 1,25 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,6%, до 12,82 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,18%, достигая 17,59 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,57% — до 20,11 доллара, "Северстали" — на 0,1%, до 14,34 доллара, НЛМК — росли на 0,33%, до 22,91 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,1% — до 15,52 доллара, "Ленты" — на 0,9%, до 3,38 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 6% — до 2,86 доллара.
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Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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