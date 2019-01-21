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Нефть подорожает на три рубля 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Нефть подорожает на три рубля в ближайшее время благодаря соглашению ОПЕК+, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
Последний торговый день нефть марки «Брент» завершила на отметке 62,6 доллара за баррель. По словам эксперта, «черное золото» дорожает за счет спроса на рисковые активы на мировых рынках и глобального снижения добычи нефти.
По словам Лящука, рынок стал учитывать последствия — риски уменьшения мирового предложения — от соглашения ОПЕК+, а также от сокращения нефтедобычи в Канаде и перебоев поставок из Ирана, Ливии и Венесуэлы.
Поэтому трейдеры перешли к покупкам нефтяных фьючерсов, что способно привести к росту котировок «Брент» до 65 долларов за баррель. На момент написания новости «Брент» стоила 62,4 доллара.
Рынки , Промсвязьбанк
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