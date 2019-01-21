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Китай остановит рост индексов США 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американские индексы растут благодаря переговорам США и Китая, но могут перестать — по той же причине. Так считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Минувшая торговая неделя закрылась для фондовых индексов США ростом на 1-1,4%. Например, S&P 500 в последний день торгов достигал максимумов с первой половины декабря — 2670-2675 пунктов.
По мнению Поддубского, это может быть связано с публикацией Bloomberg о ходе китайско-американских переговоров, ради которых была прервана торговая война. По словам анонимных собеседников издания, Китай готов согласиться шесть лет покупать американские товары, чтобы выравнять торговый дисбаланс.
« (Это. — Прим. ред.) в некоторой степени свидетельствует о продолжающейся работе сторон по поиску компромисса», — считает эксперт.
Тем не менее в соглашении есть и «проблемная точка» — вопрос защиты интеллектуальной собственности, прогресса в решении которого, по данным Bloomberg, пока нет.
По словам Поддубского, это является фактором риска для продолжения роста глобальных рынков. Завтра же, отметил он, влияние на рынки начнет оказывать еще и форум в Давосе.
Комментарии
Рынки , Экономика , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Bloomberg
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