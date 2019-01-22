Курс доллара: рубль в начале торгов 22 января снижается к доллару и евро

На открытии торгов 22 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на 16 копеек — до 66,55 рубля. Курс евро увеличился на девять копеек и составил 75,54 рубля.