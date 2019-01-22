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Курс доллара: рубль в начале торгов 22 января снижается к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов 22 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 16 копеек — до 66,55 рубля.
Курс евро увеличился на девять копеек и составил 75,54 рубля.
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RT на русском: последние новости
Рубль в начале торгов 22 января снижается к доллару и евро
Рубль растёт к доллару и евро
В ЦБ рассказали об изменениях на российском финансовом рынке
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