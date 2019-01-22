Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.54
$
66.75
75.57
75.80
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.10
75.00
Индексы и котировки Brent
62.15
+0.11 Золото
1283.40
+0.18 РТС
1163.22
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
22.01
1.1359
–0.0081
08.01
1.1441
18.01
08.01
26.12

Курс доллара: рубль в начале торгов 22 января снижается к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов 22 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 16 копеек — до 66,55 рубля.
Курс евро увеличился на девять копеек и составил 75,54 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль в начале торгов 22 января снижается к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро В ЦБ рассказали об изменениях на российском финансовом рынке
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с транзитом газа через Украину4
ЦБ анонсировал еще одну реформу пенсионных накоплений118
В «Газпроме» назвали сумму списанных в Чечне долгов2
ЦБ резко сократил покупку валюты для Минфина3
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья33
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Экономика
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Личный счет
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:33
Триллион уйдет на еще один мегапроект
Экономика Другое
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение