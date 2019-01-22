Биржи АТР закрылись снижением индексов на опасениях за рост мировой экономики

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ощутимым снижением индексов после того, как новые прогнозы МВФ усилили опасения инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,18% — до 2579,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,17%, до 1314,58 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,7% — до 27005,45 пункта, корейский KOSPI — на 0,32%, до 2117,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,54% — до 5858,8 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,47% — до 20622,91 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов во вторник оказался прогноз МВФ по росту мировой экономики. Организация понизила его на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно, признав замедление темпов роста мировой экономики. При этом фонд оставил без изменения прогноз по росту экономики США на этот и на следующий год на уровне 2,5% и 1,8%. Также он сохранил прогноз по росту ВВП Китая — его экономика будет расти на 6,2% в ближайшие два года.

По мнению аналитиков OCBC, мнение которых приводит агентство Рейтер , инвесторы ждут, что на фоне ухудшения перспектив экономического роста Китай предпримет меры по поддержке экономики и ослабит денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику. "Однако такие меры эта могут оказать только небольшой эффект, но не смогут остановить замедление экономического роста, особенно в связи неопределенностью вокруг торговой войны", — отметили эксперты.

Дополнительное давление на настроения инвесторов в Японии оказало укрепление курса иены к доллару, которое является негативным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене снижался до 109,42 иены со 109,66 иены за доллар на прошлом закрытии.

В то же время участники торгов обратили внимание на статистику из Южной Кореи, согласно которой ВВП страны в четвертом квартале вырос на 3,1% в годовом исчислении и на 1% — в квартальном. Аналитики ждали роста показателя на 2,8% и 0,6% соответственно.