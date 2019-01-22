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Пессимисты из МВФ и ООН обрушили рынки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
МВФ и ООН заразили пессимизмом мировые рынки, считает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что индексы во всех ведущих странах сегодня открылись падением — американский S&P 500, европейский Euro Stoxx 50, японский Nikkei 225, а также китайские индексы.
По мнению Антонова, это связано с ростом опасений замедления мировой экономики, вызванным заявлениями представителей МВФ и ООН. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,5%, а Организация объединенных наций прогнозирует всего 3% в 2019-2020 годах.
Также инвесторов смущает снижение темпов роста ВВП Китая в четвертом квартале 2018-го до минимумов за 28 лет. Кроме того, мешают росту шатдаун в США и неопределенность вокруг брексита.
По словам Елены Кожуховой, сегодня на рынки будут оказывать влияние ряд макроэкономических событий, а именно публикации об уровне безработицы в Великобритании в ноябре, о продажах домов на вторичном рынке США в декабре и индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в январе.
Кроме того, IBM, UBS, easyJet, Halliburton, Johnson & Johnson и Travelers Companies представят свои отчетности, а форум в Давосе продолжится.
Комментарии
Рынки , Роман Антонов , Елена Кожухова , Easyjet , Международный валютный фонд , ООН , IBM , Промсвязьбанк , Johnson & Johnson
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