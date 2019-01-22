Российские индексы «заразятся» пессимизмом

Российские фондовые индексы поддадутся царящему в мире пессимизму и будут сегодня падать, прогнозирует аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова

По итогам вчерашних торгов индексы РТС и МосБиржи упали, на 0,45% и 0,22% соответственно. По мнению аналитиков «Алго Капитал», это связано с введением Европейским союзом новых антироссийских санкций. Ограничения хоть и коснулись ряда физических лиц, однако напомнили, что риск «прикосновения» к юридическим по-прежнему остается.

Елена Кожухова полагает, что российские индексы будут падать и сегодня на фоне падения индексов в других странах.

Международным валютным фондом. Падением сегодня открылись китайские, японский Nikkei 225, американский S&P 500 и европейский Euro Stoxx 50. По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, это связано с ухудшением прогнозов относительно роста мирового ВВП Организацией объединенных наций

По мнению Кожуховой, это скажется и на российских индексах — они поддадутся пессимизму.