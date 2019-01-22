Российские индексы «заразятся» пессимизмом 

Российские фондовые индексы поддадутся царящему в мире пессимизму и будут сегодня падать, прогнозирует аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.
По итогам вчерашних торгов индексы РТС и МосБиржи упали, на 0,45% и 0,22% соответственно. По мнению аналитиков «Алго Капитал», это связано с введением Европейским союзом новых антироссийских санкций. Ограничения хоть и коснулись ряда физических лиц, однако напомнили, что риск «прикосновения» к юридическим по-прежнему остается.
Елена Кожухова полагает, что российские индексы будут падать и сегодня на фоне падения индексов в других странах.
Падением сегодня открылись китайские, японский Nikkei 225, американский S&P 500 и европейский Euro Stoxx 50. По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, это связано с ухудшением прогнозов относительно роста мирового ВВП Организацией объединенных наций и Международным валютным фондом.
По мнению Кожуховой, это скажется и на российских индексах — они поддадутся пессимизму.
Роман Антонов прогнозирует, что 22 января индекс МосБиржи будет двигаться вниз к отметке 2450 пунктов — отметке, к которой долго стремился и которую преодолел совсем недавно.