Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.78
75.45
75.75
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.19
76.26
Индексы и котировки Brent
61.52
+0.24 Золото
1284.71
–0.03 РТС
1169.79
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
23.01
1.1365
–0.0190
09.01
1.1555
20.01
09.01
27.12

Дворкович рассказал, как можно эффективно сдерживать цены на бензин 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Внутренние цены на топливо в России можно было бы эффективно сдерживать не с помощью административных мер, а налоговым регулированием, в частности, привязкой уровня акцизов к мировой цене нефти, заявил в беседе с РИА Новости председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ, курировавший ТЭК, Аркадий Дворкович.
"В более долгосрочной перспективе было бы эффективно отрегулировать цены бензина налоговой политикой, прежде всего. Мы прорабатывали этот вопрос (в прошлом составе правительства — ред.), мы выступали за гибкую систему акцизов, когда они бы реагировали на ценовую конъюнктуру, мировые цены на нефть, но Минфин возражал против этого. Мы тогда не пришли к консенсусу", — сказал Дворкович.
"Про эффективность административных мер не могу ничего сказать, жизнь покажет", — прокомментировал он меры, предпринятые вице-премьером Дмитрием Козаком, который курирует вопросы ТЭК в текущем правительстве.
По данным Росстата, розничные цены на автомобильный бензин в РФ в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017 годом. При этом инфляция в РФ за этот же период составила 4,3%.
В конце октября Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".
По соглашениям розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
Последние новости
В Киеве рассказали о "позорном провале" Украины "Шли убивать": как петербуржец защитился от уголовников и попал под статью Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой
Комментарии
Рынки , Экономика , Аркадий Дворкович , Дмитрий Козак , Сургутнефтегаз , Татнефть , Газпром , Русснефть , Газпромнефть , Фонд Сколково , ФАС , Лукойл , Минэнерго , Роснефть , Минфин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антироссийские санкции признали бесполезными13
Представлен «соцнорматив» на электричество45
Россиян могут частично освободить от уплаты за капремонт
В Москве назвали главную цель Киева в переговорах по газу
Новак не приедет в Давос
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Компании
01:10
«Росатом» разрушил атомную промышленность США
Экономика Статьи
02:33
Триллион уйдет на еще один мегапроект
Экономика Другое
02:49
Россия оставит Белоруссию без денег
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение