Дворкович рассказал, как можно эффективно сдерживать цены на бензин

"В более долгосрочной перспективе было бы эффективно отрегулировать цены бензина налоговой политикой, прежде всего. Мы прорабатывали этот вопрос (в прошлом составе правительства — ред.), мы выступали за гибкую систему акцизов, когда они бы реагировали на ценовую конъюнктуру, мировые цены на нефть, но Минфин возражал против этого. Мы тогда не пришли к консенсусу", — сказал Дворкович.

"Про эффективность административных мер не могу ничего сказать, жизнь покажет", — прокомментировал он меры, предпринятые вице-премьером Дмитрием Козаком, который курирует вопросы ТЭК в текущем правительстве.

По данным Росстата, розничные цены на автомобильный бензин в РФ в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017 годом. При этом инфляция в РФ за этот же период составила 4,3%.

По соглашениям розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).