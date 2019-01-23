Внутренние цены на топливо в России можно было бы эффективно сдерживать не с помощью административных мер, а налоговым регулированием, в частности, привязкой уровня акцизов к мировой цене нефти, заявил в беседе с РИА Новости председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ, курировавший ТЭК, Аркадий Дворкович.
"В более долгосрочной перспективе было бы эффективно отрегулировать цены бензина налоговой политикой, прежде всего. Мы прорабатывали этот вопрос (в прошлом составе правительства — ред.), мы выступали за гибкую систему акцизов, когда они бы реагировали на ценовую конъюнктуру, мировые цены на нефть, но Минфин возражал против этого. Мы тогда не пришли к консенсусу", — сказал Дворкович.
"Про эффективность административных мер не могу ничего сказать, жизнь покажет", — прокомментировал он меры, предпринятые вице-премьером Дмитрием Козаком, который курирует вопросы ТЭК в текущем правительстве.
По данным Росстата, розничные цены на автомобильный бензин в РФ в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017 годом. При этом инфляция в РФ за этот же период составила 4,3%.
В конце октября Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".
По соглашениям розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).