Названы сроки запуска криптовалюты Павла Дурова

Новый стартап Павла Дурова — блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) и криптовалюта Gram — будет запущена в марте 2019 года. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенждера Telegram собрал рекордные 1,7 миллиарда долларов от инвесторов для реализации проекта. Им Дуров представит разработку в течение месяца.

Ранее планировалось, что TON откроется в начале года, однако в настоящее время проект «готов на 90 процентов». Разработчики взяли отсрочку на несколько месяцев из-за «инновационной природы» проекта.

По информации издания, торги, вероятнее всего, начнутся в Азии. Первой страной, где будет котироваться Gram, может оказаться Япония.

10 января стало известно, что Дуров подал в госреестр юридических лиц Великобритании заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. Причина такого решения неизвестна. Предполагается, что создатель Telegram планирует изменить структуру компании.