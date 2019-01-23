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Названы сроки запуска криптовалюты Павла Дурова 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Новый стартап Павла Дурова — блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) и криптовалюта Gram — будет запущена в марте 2019 года. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенждера Telegram собрал рекордные 1,7 миллиарда долларов от инвесторов для реализации проекта. Им Дуров представит разработку в течение месяца.
Ранее планировалось, что TON откроется в начале года, однако в настоящее время проект «готов на 90 процентов». Разработчики взяли отсрочку на несколько месяцев из-за «инновационной природы» проекта.
По информации издания, торги, вероятнее всего, начнутся в Азии. Первой страной, где будет котироваться Gram, может оказаться Япония.
10 января стало известно, что Дуров подал в госреестр юридических лиц Великобритании заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. Причина такого решения неизвестна. Предполагается, что создатель Telegram планирует изменить структуру компании.
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Рынки , Павел Дуров
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