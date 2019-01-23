Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.43
$
66.60
75.51
75.66
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
76.40
Индексы и котировки Brent
61.79
–0.13 Золото
1284.12
–0.01 РТС
1173.53
+0.32
Динамика валют
EUR / USD
23.01
1.1368
–0.0186
09.01
1.1555
20.01
09.01
27.12

Цены на нефть стабильны после резкого падения днем ранее 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефть стабилизируются в среду утром после того, как днем ранее темпы их падения превышали 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,03% — до 61,52 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,02%, до 53,03 доллара за баррель.
На рынке нефти в среду отмечается небольшая коррекция после того, как днем ранее цены на "черное золото" резко снизились на фоне биржевой волатильности и опасений за темпы роста мировой экономики.
В то же время обеспокоенность у инвесторов продолжает вызывать состояние экономики Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти. Рынки опасаются, что замедление экономического роста Поднебесной негативно отразится на спросе страны на энергоносители. Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен (Steen Jakobsen), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что мировая экономика находится под давлением, добавив при этом, что власти Китая будут делать все возможное для обеспечения стабильности.
Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают прогнозы управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Во вторник ведомство сообщило, что добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале вырастет по сравнению с январем на 62 тысячи баррелей в сутки — до 8,179 миллиона баррелей в день.
Прайм: последние новости
Влияние фактора налогов на курс рубля в этом месяце будет невысоким Биржевые индексы АТР слабо изменяются после падения в предыдущие торги Китай не собирается резко сокращать инвестиции в госдолг США
Комментарии
Рынки , Saxo Bank , Минэнерго , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда начнется слежка за деньгами россиян68
Владельцам электроплит отменят льготы400
Россиян захотели освободить от зарплатного рабства3
Сбербанк отменил комиссии за переводы
Россия теряет миллиарды из-за НДС164
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
00:38
Власти отказались прощать россиянам долги по ЖКХ
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение