Цены на нефть стабильны после резкого падения днем ранее

Цены на нефть стабилизируются в среду утром после того, как днем ранее темпы их падения превышали 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,03% — до 61,52 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,02%, до 53,03 доллара за баррель.

На рынке нефти в среду отмечается небольшая коррекция после того, как днем ранее цены на "черное золото" резко снизились на фоне биржевой волатильности и опасений за темпы роста мировой экономики.

В то же время обеспокоенность у инвесторов продолжает вызывать состояние экономики Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти. Рынки опасаются, что замедление экономического роста Поднебесной негативно отразится на спросе страны на энергоносители. Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен (Steen Jakobsen), мнение которого приводит агентство Рейтер , отмечает, что мировая экономика находится под давлением, добавив при этом, что власти Китая будут делать все возможное для обеспечения стабильности.