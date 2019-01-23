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Биржевые индексы АТР слабо изменяются после падения в предыдущие торги 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в среду в попытке восстановления после резкого снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% — до 2581,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,05%, до 1313,93 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,06% — до 27021,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,31%, до 2124,37 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,01% — до 20620,19 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,31%, до 5840,8 пункта.
На рынках Азии в среду отмечаются слабые попытки коррекции после того, как днем ранее они упали в среднем на 1% на фоне опасений за состояние мировой экономики, усилившихся после понижения прогнозов Международного валютного фонда по ее росту.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают новости из Японии. Так, Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, при этом понизив прогнозы по инфляции в стране на текущий и следующий годы. В то же время, согласно официальной статистике, объем экспорта Японии в декабре снизился на 3,8% в годовом исчислении, а импорта — вырос на 1,9%. Аналитики ждали сокращения экспорта всего на 1,9% и роста импорта на 3,7%.
"Япония находится в сложном положении из-за своей экономической зависимости от США и Китая. Запасы товаров в Японии зависят от спроса со стороны двух этих стран", — сказал агентству Рейтер стратег Pictet Asset Management Такатоши Итошима (Takatoshi Itoshima).
Кроме того, СМИ сообщили, что японский автопроизводитель Subaru неделю назад приостановил работу на своем единственном заводе в Японии, на который приходится около 60% мирового производства компании. Приостановка связана с обнаружением дефекта в комплектующих, которые поступают от поставщика. Акции компании дешевеют почти на 4%.
Прайм: последние новости
Влияние фактора налогов на курс рубля в этом месяце будет невысоким Цены на нефть стабильны после резкого падения днем ранее Китай не собирается резко сокращать инвестиции в госдолг США
Комментарии
Рынки , Международный валютный фонд , Reuters
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