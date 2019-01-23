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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на 11 копеек — до 66,42 рубля.
Курс евро упал на две копейки и составил 75,54 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль в начале торгов 22 января снижается к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро почему внешний долг России сократился до минимума за 10 лет
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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