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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
54 минуты назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара уменьшился на 11 копеек — до 66,42 рубля.
Курс евро упал на две копейки и составил 75,54 рубля.
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RT на русском: последние новости
Рубль в начале торгов 22 января снижается к доллару и евро
Рубль растёт к доллару и евро
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