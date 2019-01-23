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Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне разнонаправленно 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в среду демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,61% — до 6,27 доллара, "Лукойла" — на 0,01%, до 78,01 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,14%, до 177,95 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,12%, до 4,73 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,29%, до 25,98 доллара.
Цена бумаг ВТБ повышалась на 0,44% — до 1,26 доллара, Сбербанка — на 0,88%, до 12,84 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,84%, достигая 17,65 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,61% — до 20 долларов, "Северстали" — на 0,24%, до 14,29 доллара, НЛМК — на 0,29%, до 22,54 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,45% — до 15,77 доллара, "Ленты" — на 1,72%, до 3,41 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,18% — до 2,83 доллара.
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