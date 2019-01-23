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Биржи Европы снижаются на обострении торговых опасений 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду на фоне усиления опасений относительно перспектив торговых отношений двух крупнейших мировых экономик — США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.17 мск британский индекс FTSE 100 терял 0,34% — до 6877,75 пункта, французский CAC 40 — 0,02%, до 4846,69 пункта, немецкий DAX — 0,26%, до 11061,87 пункта.
В центре внимания мировых рынков снова находятся торговые отношения между США и Китаем. Как заявил агентству Рейтер советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу, глава государства для достижения торгового соглашения с Китаем не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности. В то же время Кудлоу опроверг сообщения СМИ о том, что администрация Трампа отвергла предложение представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров сторон на текущей неделе.
"Очевидно, что инвесторы по-прежнему обеспокоены, и поэтому мы ожидаем, что периоды волатильности будут продолжаться", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Nationwide Funds Group Марк Хэкетт (Mark Hackett).
Участники торгов отыгрывают и корпоративные новости. Так, французская группа Carrefour SA, второй по величине ритейлер в мире, сообщил во вторник после закрытия торгов, что выручка по итогам 2018 года снизилась на 2,8% и составила 85,164 миллиарда евро, а в четвертом квартале показатель сократился на 2,3%, составив 22,638 миллиарда евро. Несмотря на снижение, показатели в целом оправдали ожидания аналитиков. Кроме того, компания сообщила о росте сопоставимых продаж за год на 1,4%, а за квартал на 1,9%. Акции компании на бирже Франции дорожают на 5,45%.
Также инвесторы обратили внимание на сообщения агентства Блумберг о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет немецкий Deutsche Bank в рамках дела об отмывании крупных сумм через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. Акции Deutsche Bank на бирже Франкфурта теряют в цене 0,4%.
Прайм: последние новости
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ФРС , Данске банк , ДОЙЧЕ Банк , Bloomberg , France-Presse , Reuters
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