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Нефть подорожает на $4 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Цены на нефть 23 января восстанавливаются от падения 22-го и способны увеличиться на четыре доллара в среднесрочной перспективе, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
По его словам, вчера котировки нефти марки «Брент» падали по причине возросших опасений инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики. Опасаются инвесторы и снижения спроса на энергоносители.
Сегодняшние торги нефть начала укреплением. По мнению Лящука, в краткосрочной перспективе цена «Брент» может закрепиться выше 62 долларов за баррель, а важным событием для инвесторов сегодня станет публикация данных по запасам в США. Они будут представлены Американским институтом нефти вечером.
«В среднесрочной перспективе уровень 65 долларов за баррель остается актуальным», — считает эксперт.
Рынки , Экономика , Промсвязьбанк
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