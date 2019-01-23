Нефть подорожает на $4

Цены на нефть 23 января восстанавливаются от падения 22-го и способны увеличиться на четыре доллара в среднесрочной перспективе, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.

По его словам, вчера котировки нефти марки «Брент» падали по причине возросших опасений инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики. Опасаются инвесторы и снижения спроса на энергоносители.

Сегодняшние торги нефть начала укреплением. По мнению Лящука, в краткосрочной перспективе цена «Брент» может закрепиться выше 62 долларов за баррель, а важным событием для инвесторов сегодня станет публикация данных по запасам в США. Они будут представлены Американским институтом нефти вечером.