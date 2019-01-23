Индекс Мосбиржи может пойти на рекорд

Российский фондовый индекс Мосбиржи устоял под вчерашним давлением негатива из-за рубежа и способен достичь исторического максимума — 2,5 тысячи пунктов. Так считает аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова

Вчерашние торги завершились падением для трех основных американских индексов (на 1,2-1,9%) и европейского Euro Stoxx 50 (на 0,4%).

По словам Кожуховой, причиной падения индексов стало усилившиеся опасения инвесторов о том, что рост мировой экономики замедлит темпы. Среди прочего игрокам не понравились данные по рынку жилья в США.

«Рынок России проявляет устойчивость», — отмечает эксперт.

Вчера индексы РТС и Мосбиржи менялись разнонаправленно, но отступили от дневных минимумов. Сегодня, считает Кожухова, оба могут как вырасти, так и снизиться — этому не противоречит нейтральная в настоящее время техническая картина.

«Индексу Мосбиржи в целом открыта дорога к историческому максимуму», — добавила она.

По словам аналитика, вчера российские индексы устояли под давлением зарубежного негатива. Теперь же настроения улучшаются, что может дать индексам РТС и Мосбиржи повод расти.