Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть показывают снижение в ходе торгов в четверг, 24 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,36%, составив $52,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,34% — до $60,93 за баррель.