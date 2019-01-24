Биржевые индексы АТР в основном растут вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг, поддерживая оптимизм на американских площадках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51% — до 2594,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 1325,58 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,14% — до 27045,06 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,43%, до 2136,96 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,29% — до 20535,2 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — повышался на 0,27%, до 5859,2 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание, что основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне хороших показателей корпоративной финансовой отчетности компаний за минувший год. В то же время на рынках сохраняются опасения, связанные с риском замедления роста мировой экономики.

"Прежде всего инвесторы обеспокоены тем, что замедление роста мировой экономики может продолжаться на фоне неопределенности в перспективах торговой войны США и Китая", — считает главный экономист IHS Markit Харуми Тагучи (Harumi Taguchi), мнение которой приводит агентство Рейтер.

В среду президент США Дональд Трамп , выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

В то же время без оптимизма восприняли участники торгов статистику из Японии от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны в январе, по предварительной оценке, составил 50 пунктов против 52,6 пункта в декабре.